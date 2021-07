Gli azzurri in semifinale a Wembley. Il Messaggero: "L'Italia è tornata tra le grandi"

"L'Italia è tornata tra le grandi" scrive Il Messaggero esaltando la vittoria dell'Italia che vola in semifinale. All'inizio tutti in ginocchio contro il razzismo, un gesto sempre nobile. Alla fine in ginocchio ci va il Belgio, grazie alla grande prestazione dell'Italia che vince 2-1 e si guadagna la semifinale con la Spagna, a Wembley. Una grandissima vittoria per la Nazionale del Mancio, capace di conquistare il 32° risultato utile consecutivo (nessuno nella storia della Nazionale ha fatto meglio). Ora si può dire forte: l'Italia è tornata tra le grandi.