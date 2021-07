Hateley al Corriere della Sera: "Inghilterra favorita, ma Chiesa è un vero fenomeno"

"Inghilterra favorita, ma Chiesa è un vero fenomeno". Queste le parole di Mark Hateley al Corriere della Sera nell'edizione odierna. L'ex attaccante spiega come il nostro calcio sia cambiato drasticamente e adesso si segni molto di più: "Quello è il primo pensiero, ma l'Italia sa anche difendersi. Per noi la finale ha un sapore unico, soprattutto dopo 18 mesi di pandemia... E questo vale anche per gli Azzurri. Mancini ha cambiato il modo con cui la gente guarda il calcio italiano, non perdendo aggressività e solidità". Poi si arriva ai temi di campo veri e propri: "Chiesa ha un potenziale incredibile, ma anche l'energia di Spinazzola era fantastica. L'Inghilterra in finale ha una carta in più perché ha speso meno in queste partite, ma la panchina può fare la differenza e Southgate lo sa bene avendo a disposizione giocatori potenti, quasi più forti dei titolari. L'unico che mi preoccupava è Pickford, ma sta giocando bene".