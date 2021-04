Corriere della Sera: "CR7 un fantasma in campo che quasi si disinteressa della partita"

Continua ad essere un periodo nero e difficile per Cristiano Ronaldo e per la Juventus. Il Corriere della Sera evidenzia come la Champions League sia in pericolo ancora maggiore dopo il pari contro la Fiorentina. La squadra è slegata, senza gioco e talvolta senza anima. Il primo tempo del Franchi è un disastro, Pirlo ha molte idee, ma è un teorico perché non riesce a metterle in pratica. La Fiorentina è più solida e più concentrata, riesce a mettere in crisi i bianconeri che hanno un CR7 versione fantasma di cui non c'è traccia, alla terza partita senza gol che si aggira sul prato quasi disinteressandosi del match.