Corriere della Sera: "È tornato il Milan dell'andata. Adesso la Champions è ad un passo"

Come scrive il Corriere dello Sport, a questo punto al Milan basterebbe battere il Cagliari domenica per esser quasi sicuro di ottenere la qualificazione in Champions e trasformare in amichevole la gara da brividi nella tana dell'Atalanta. Dicono che è tornato il Diavolo dell'andata, giovane e leggero, spietato e vincente: l'effetto è che il Torino si è consegnato fin dal principio senza nemmeno combattere, rimediando una sconfitta che non sarà facile elaborare.