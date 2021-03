Corriere della Sera: "Inter, da un'estate in fuga a uomo scudetto: Conte ha trasformato Lautaro"

"Inter, da un'estate in fuga a uomo scudetto: Conte ha trasformato Lautaro". Questo il titolo che il Corriere della Sera dedica al 10 argentino nell'edizione odierna. Il Toro è diventato un attaccante totale, un centravanti di razza cambiato con l'arrivo dell'attuale tecnico a Milano. Il primo passo è stato il non trasferimento al Barcellona con Messi che spingeva per averlo, ma Conte lo ha trasformato nel giocatore completo che è oggi. L'Inter gli ha promesso un rinnovo fino al 2024 a 4,5 milioni annui per farlo diventare il centravanti del futuro. Intanto può essere la stagione dei record e del primo titolo in carriera.