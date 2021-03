Corriere della Sera: "Juve caduta nel vuoto. Errori in serie, squadra nascosta a lungo sotto CR7"

vedi letture

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica uno spazio ai bianconeri con il titolo seguente: "Juve caduta nel vuoto. Errori in serie, squadra nascosta a lungo sotto CR7". La squadra di Pirlo commette errori marchiani in serie, non fa girare il pallone con ritmo o continuità e cambia troppo spesso senza mai riuscire a darsi un'identità precisa. Una squadra nascosta attorno al suo fuoriclasse, Ronaldo, ma che non è cresciuta intorno a lui o al suo allenatore. Per avere la conferma che non fosse più l'anno dei bianconeri serviva una caduta contro una sqadra che non vinceva dal 6 gennaio. Pirlo non rischia il posto, ma ci sono problemi di trasmissione evidenti tra lui e i giocatori.