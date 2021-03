Corriere della Sera: "Ronaldo costosissimo flop europeo. La Juve valuta costi e benefici"

"Ronaldo costosissimo flop europeo. La Juve valuta costi e benefici" scrive il Corriere della Sera. Dubbi sul futuro insieme tra Ronaldo e la Juventus. Le due parti in causa ragionano sul futuro: il club juventino pensa ai costi e benefici dell'operazione, con un contratto da 57,3 milioni di euro lordi per il prossimo anno. CR7 però vuole provare a vincere nuovamente la Champions e le offerte della MLS possono attendere. C'è un club disposto ad accollarsi lo stipendio da 31 milioni di euro netti a stagione e a pagare un indennizzo alla Juve (è a bilancio per una cifra tra i 25 e i 29 milioni)? Manchester United e PSG potrebbero essere gli unici club disposti a farlo. Le riflessioni su CR7, costosissimo flop europeo della Juve, non sono univoche.