Corriere della Sera: "Ultimatum della Uefa, Europei di calcio in Italia: o con i tifosi o niente"

vedi letture

"Ultimatum della Uefa, Europei di calcio in Italia: o con i tifosi o niente". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere della Sera. L’Europeo dell’Italia è a rischio. L’Uefa, dopo una riunione lunga e tormentata, ha annunciato i nomi delle otto città che hanno ottenuto il via libera. Roma, per il momento, è rimandata. Nel comunicato di Nyon è associata a Dublino, Bilbao e Monaco di Baviera. Italia e Germania, rispetto alle prime due avranno tempo sino al 19 aprile per chiarire al comitato organizzatore quanti spettatori potranno riempire l’Olimpico e l’Allianz Stadium.