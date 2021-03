Corriere di Bergamo: "L'Atalanta domina l'Inter ma coraggio e gioco non bastano"

Il Corriere di Bergamo nell'edizione odierna dedica uno spazio alla sfida di ieri sera con il titolo seguente: "L'Atalanta domina l'Inter ma coraggio e gioco non bastano". Nel calcio spesso sono i dettagli a fare la differenza e dunque, anche se i bergamaschi dominano per ampi tratti della prima frazione, non riescono ad avere la meglio. La Dea impone il proprio ritmo, subisce gol, ma poi non riesce più a trovare l'opportunità giusta per pareggiare. La squadra di Gasperini, come spesso le capita, va sotto al primo tiro in porta con Skriniar e così anche il successo ai punti rimane una magra consolazione.