Corriere di Torino: "I dubbi di Belotti. Raspadori lo insidia e il futuro è un rebus"

Andrea Belotti è giunto al crocevia della propria carriera: dopo l'Europeo, infatti, il Gallo sarà chiamato a fare una scelta importante per il suo futuro. Gli ultimi mesi poco brillanti non hanno messo in discussione la sua convocazione, ma ora il capitano del Toro deve fare i conti con la concorrenza con Raspadori, oltre che con l'amico Immobile. I granata faranno il possibile per convincerlo a rinnovare - scrive oggi il Corriere di Torino -, ma il futuro resta un rebus: l'ipotesi Milan si è affievolita, in Italia chi si candida a una trattativa è la Roma, ma soprattutto l'Atalanta, specie se dovesse partire Duvan Zapata.