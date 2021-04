Corriere Fiorentino: "Battere la Juventus per entrare nella storia e scacciare la Serie B"

La Fiorentina attende la Juventus al Franchi oggi alle 15, una sfida sentitissima e importante anche per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione. Il Corriere Fiorentino oggi in edicola dedica spazio alla partita in prima pagina e titola così: "Battere la Juventus per entrare nella storia e scacciare la Serie B".