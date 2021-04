Il Mattino: "Finalmente Juve-Napoli: Gattuso punta su Mertens"

"Finalmente Juve-Napoli: Gattuso punta su Mertens" scrive Il Mattino in prima pagina, quest'oggi. Oggi in scena all'Allianz Stadium il recupero della terza giornata, match non disputato per l'intervento dell'Asl dopo la presenza di due positivi in casa azzurra. Dubbi di formazione per Rino Gattuso che sembra intenzionato a puntare ancora su Mertens in attacco.