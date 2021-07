Il Mattino in apertura: "Cuori azzurri. L'Italia sa soffrire e va in finale"

"Cuori azzurri" titola Il Mattino in apertura. L'Italia che sa soffrire batte la Spagna ai rigori e vola in finale di Euro 2020. Gli azzurri affronteranno la vincente tra Inghilterra e Danimarca, in campo questa sera. Roberto Mancini: "È stata dura, ora dobbiamo completare l'opera". Domenica la finale a Wembley.