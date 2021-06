Il Mattino: "Inginocchiarci? Decideremo". La confusione della Nazionale

Tante le polemiche montate negli ultimi giorni sull'Italia per non essersi inginocchiata in toto contro il razzismo all'inizio dell'ultimo match. Ed Il Mattino oggi in edicola titola: "Inginocchiarci? Decideremo". Prende tempo Leonardo Bonucci, mentre il capitano dell'Austria si schiera apertamente nel fronte che aderirà alla manifestazione. Per l'Italia una scelta rimandata ancora una volta, che non placa le polemiche.