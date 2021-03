Il Mattino: "Insigne nei magnifici dieci d'Europa"

Il Mattino oggi in edicola titola in prima pagina: "Insigne nei magnifici dieci d'Europa". Il fantasista del Napoli è stato inserito dall'Uefa nella classifica dei migliori giocatori, per rendimento, in questo 2021: Insigne si è piazzato in nona posizione. Ma se prendiamo in considerazione solo la Serie A, Insigne è secondo solo a Cristiano Ronaldo. Chiude il podio italiano Marcelo Brozovic, staccato di pochi punti.