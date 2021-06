Il Mattino: "La rivincita di Immobile. I suoi gol valgono quelli di Lukaku e CR7"

Ciro Immobile ha spazzato via tutti i dubbi di Roberto Mancini ed ha chiarito a Belotti e Raspadori, di cui non ha avvertito il peso della concorrenza, chi fosse il titolare nel tridente meridionale. Il Mattino analizza nell'edizione odierna i numeri, a trentuno anni, del capocannoniere della Serie A 2019/2020 e Scarpa d'oro 2020. Per il Theatletic.com è "l'attaccante più sottovalutato", mentre Lotito lo considera e come e lo ha blindato con un contratto fino al 2025 che sarà per il momento rispettato, a meno di clamorose offerte dall'estero o dalla Serie A che però ancora non sono arrivate. Infine c'è da constatare come anche i bookmakers si siano accorti della sua esplosione e adesso gli assegnino le stesse chance di Lukaku e Cristiano Ronaldo di essere capocannoniere degli Europei.