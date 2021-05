Il Mattino: "Lazio, Juve e Fiorentina: tutte cercano Gattuso"

L'esperienza partenopea di Rino Gattuso si concluderà domenica sera, a prescindere da come terminerà la stagione. Ed Il Mattino oggi in edicola titola: "Lazio, Juve e Fiorentina: tutte cercano Gattuso". Il tecnico dovrà solo scegliere il progetto che più lo intriga: dopo l'ottimo campionato con il Napoli infatti le richieste giunte sulla sua scrivania sono numerose ed interessanti. Prima la qualificazione in Champions con il Napoli, poi ci sarà tempo per il futuro.