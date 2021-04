Il Mattino: "Napoli, Osimhen sorpassa Mertens. Titolare con la Samp"

I motivi per continuare a sperare nell'esplosione di Osimhen, secondo Il Mattino, sono molti di più di ottanta milioni. Il nigeriano si è messo alle spalle gli infortuni, e Gattuso non ha mai smesso di credere in lui: contro la Sampdoria dovrebbe tornare titolare, con Mertens candidato ad un ruolo da rifinitore alle sue spalle o eventualmente partendo dalla panchina e subentrando a gara in corso. Tra i due - assicura il quotidiano - non c'è mai stata rivalità, e non inizierà certamente oggi.