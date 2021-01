Il Messaggero in apertura: "La Roma insegue Milan e Inter, Fonseca aspetta rinforzi"

vedi letture

L'apertura di stamani de Il Messaggero è legata alla Roma: "Insegue Milan e Inter, Fonseca aspetta rinforzi". Il quotidiano sottolinea come i giallorossi stiano proseguendo il loro inseguimento nei confronti delle milanesi, in testa alla classifica, ma anche la necessità per Fonseca & Co di rinforzi dal mercato per continuare la suddetta rincorsa. Tra i nomi sul piatto ci sono - si legge - quelli di Celik, Bernard ed El Shaarawy.