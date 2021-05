Il Messaggero: "Juve, Allegri di nuovo al posto giusto. E anche Pjanic potrebbe tornare"

vedi letture

"Per la seconda volta è ancora Allegri l'uomo giusto al momento giusto per la Juventus", scrive oggi Il Messaggero, che evidenzia come l'ultimo ostacolo sulla strada del suo ritorno sia caduto con il mancato rinnovo di Paratici. Il Max-bis apre nuovi scenari anche sul mercato: non si può escludere, ad esempio, un ritorno di Miralem Pjanic, ai margini al Barcellona. Ronaldo è invece al passo d'addio, e il livornese non farà carte false per trattenerlo. Allegri, che avrà un ruolo più manageriale rispetto alla precedente esperienza, ha già chiesto alla società di riprendere i discorsi per il rinnovo di Dybala. Sempre per l'attacco, infine, il club bianconero starebbe sondando i profili di Icardi e Dzeko.