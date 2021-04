Il Messaggero: "Luis Alberto, leader antipatico che Lotito venderebbe. Ma solo per 70 milioni"

Come riporta Il Messaggero, la caviglia lo sta tormentando, ma la voglia di Luis Alberto è il più gran bel segno. Non solo quella d'inizio stagione contro l'aereo e Lotito, ma anche l'ultima con la maglia lanciata a terra in occasione della sostituzione col Benevento. Non è simpatico, è un leader tutt'altro che silenzioso, ma anche a metà servizio, Inzaghi, non prescinde mai dal suo genio. Il numero 10 è blindato da un rinnovo a 3 milioni, ma il presidente laziale non ha mai dimenticato la diatriba scoppiata sugli stipendi e rientrata solo grazie al lavoro diplomatico di Peruzzi e del tecnico. Tuttavia si siederebbe a trattare solo di fronte al giusto prezzo: sotto i 70 milioni non c'è scampo, il Siviglia è avvisato.