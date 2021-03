Il Messaggero nella sua apertura odierna: "Italia, sono prove di allungo"

Il Messaggero, questa mattina in edicola, si focalizza in apertura sulla Nazionale e titola: "Italia, sono prove di allungo". In Lituania gli azzurri di Mancini cercano il terzo successo - si legge - per staccare la Svizzera nella corsa al Mondiale. Il ct cambia ancora e avverte: "Mi preoccupa il campo in sintetico e ridotto male". Pellegrini out.