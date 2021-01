Il Messaggero: "Un punto utile per la testa in vista del derby con la Lazio"

vedi letture

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Roma con il titolo seguente: "Un punto utile per la testa in vista del derby con la Lazio". Il pareggio è da chiudere in cassaforte per i giallorossi attendendo venerdì il prossimo esame nel derby. Nonostante gli errori di Conte, l'Inter è stata più squadra, ma gli uomini di Fonseca sono stati uniti ed hanno tirato fuori l'orgoglio che ha permesso loro di tenersi stretto il terzo posto.