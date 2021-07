Il Secolo XIX: "Esce il 140 sulla ruota di Genova. Ecco i giorni che separano i due derby"

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica uno spazio al calendario di Serie A, ponendo l'attenzione sulle due genovesi. Ballardini può dirsi soddisfatto, D'Aversa invece sospenderà il giudizio. I derby della Lanterna saranno separati da 140 giorni senza calcolare anticipi e positicipi con quello di andata in programma alla 17^a il 12 dicembre e quello di ritorno in un altrettanto inedito 1° maggio. Guardando i confronti liguri, il primo sarà Sampdoria-Spezia alla 9^a, poi ci sarà Spezia-Genoa alla 10^a, mentre al ritorno Genoa-Spezia sarà alla 21^a e Spezia-Sampdoria alla 23^a. Il 13 febbraio invece, data segnata in rosso per i bianconeri che riceveranno al Picco la Fiorentina di Italiano.