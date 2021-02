Il Secolo XIX: "Napoli ko, il Genoa non si ferma più. Spezia, impresa con il Sassuolo"

Doppio successo in chiave salvezza per Genoa e Spezia. I rossoblu di Davide Ballardini proseguono la loro corsa superando a Marassi 2-1 il Napoli grazie ad una doppietta di Pandev. Gli Aquilotti di Vincenzo Italiano invece hanno compiuto l'impresa a Sassuolo superando 2-1 i neroverdi di De Zerbi. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Napoli ko, il Genoa non si ferma più. Spezia, impresa con il Sassuolo".