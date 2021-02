Il Secolo XIX: "Spezia, nessun intoppo per la cessione del club. Closing vicino"

"Spezia, nessun intoppo per la cessione del club. Closing vicino", titola Il Secolo XIX. I tecnicismi che ruotano intorno alla vendita dello Spezia vengono risolti giorno dopo giorno. Se si arrivasse ad un rinvio della data anticipata da più fonti giornalistiche, domani 10 febbraio, non ci sarebbe da stupirsi. Ma al momento non pare ci siano intoppi così grandi da fermare l'operazione. Anche la Lega Calcio resta in attesa di notizie: sembra ci sia stato un contatto tra Chisoli e De Siervo, ad della Lega Calcio, che avrebbe chiesto di conoscere l'affare, nei limiti del possibile. E lo avrebbe fatto ieri, che sarebbe dovuta essere un giornata campale con il voto sui diritti TV, poi rinviato a giovedì. Bisognerà dunque attendere ancora qualche giorno per capire l'affare nella sua complessità. La squadra sembra non risentire assolutamente della questione, anche se la notizia era arrivata molto a ridosso della gara con l'Udinese. Italiano non sente Volpi da Natale, e così altri esponenti della società.