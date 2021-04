Il Secolo XIX: "Strootman-Zappacosta, gli uomini salvezza che il Genoa non potrà tenere"

Il Secolo XIX ricorda come Kevin Strootman sia in prestito fino a giugno: non sarà facile trattenerlo, l'ingaggio da circa 4 milioni annui col Marsiglia è eccessivo, non solo per il Genoa. Quanto a Zappacosta, i Grifoni lo riconsegneranno al Chelsea completamente rigenerato, le ottime prestazioni in rossoblù gli hanno attirato l'attenzione di diversi club italiani: difficile che i blues lo riprendano. Il Genoa vorrebbe tenerlo, resta l'ostacolo dell'ingaggio da circa 2 milioni.