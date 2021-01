La Gazzetta dello Sport: "CR7 e le 20 finali vinte. Napoli, niente coraggio"

vedi letture

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa notare come, prima di perderne due con la Juventus, Cristiano Ronaldo avesse messo in fila dodici finali vinte: "Uno così non considera neppure l'ipotesi di perderne una terza", osserva il quotidiano. Non a caso, è stato proprio il portoghese ad aprire le danze contro il Napoli: adesso sono venti su trenta le finali vinte da CR7. Il protagonista in negativo, suo malgrado, è Lorenzo Insigne: "Nel sangue caldo, napoletano, del bravissimo Lorenzo Insigne non circolano tante notti decisive - si legge -. E lo si è intuito quando, al 35' della ripresa, ha calciato a lato il rigore tremulo del possibile 1-1".

Per la Juve è la nona Supercoppa e, allargando l'orizzonte, il diciottesimo trofeo del suo decennio trionfale. I bianconeri possono ricavarne una carica di fiducia per rilanciare le ambizioni in campionato. Lo stesso non si può dire degli azzurri: "Proprio perché aveva davanti una squadra ferita - prosegue la rosea -, il Napoli avrebbe dovuto aggredirla subito, giocando sulla sua fresca vulnerabilità. È stata la grande colpa della serata: poco coraggio, poca iniziativa, poca cazzimma (un solo ammonito)". La squadra di Gattuso si è fatta avanti solo dopo lo svantaggio: troppo tardi. E troppo poco.