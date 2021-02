La Gazzetta dello Sport: "De Rossi, lo strano caso di Mister futuro e un corso che slitta"

vedi letture

"De Rossi, lo strano caso di mister futuro e un corso che continua a slittare". Questo il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica all'ex Roma al suo interno. Il 37enne è già stato contattato da Fiorentina, Crotone e Cagliari, ma senza patentino non ha potuto accettare e si è quindi iscritto al corso combinato B-A che sarebbe dovuto iniziare ad aprile 2020, ma che, causa Covid, è slittato fino a dicembre. Permette di fare l'allenatore solo in seconda in A e quindi bisogna fare il master Uefa Pro che parte ogni anno a settembre per poter allenare nel massimo campionato italiano. Tra l'esame finale del corso combinato e l'iscrizione del master Uefa Pro devono passare 8 mesi quindi non ci sono i tempi. Uno slittamento al 2022, salvo deroghe, sarebbe surreale per chi come De Rossi continua a ricevere proposte. Il rischio è quello di diventare "Mister futuro" dopo essere stato "Capitan futuro".