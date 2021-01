La Gazzetta dello Sport in apertura su Milan e Inter: "Vedo doppio"

"Vedo doppio". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi in riferimento ai due impegni per Milan e Inter oggi alle 18. Milan-Atalanta e Udinese-Inter, ai rossoneri (a +3) basta un pari per virare primi. Questo pomeriggio in palio mezzo scudetto, poi martedì supersfida di Coppa Italia a San Siro.

Il Toro è vivo - Spazio in taglio laterale al pareggio di ieri sera tra Torino e Benevento. L'effetto Nicola + Zaza da 0-2 al pari al 93'. I granata ci hanno messo cuore e sono riusciti a rimontare lo svantaggio. Inzaghi scappa ma viene ripreso. Bella doppietta per il numero undici del Toro.

Caos Roma - Fonseca rischia tutto e rompe con Dzeko: c'è l'ombra di Allegri. Spazio sempre in taglio laterale sulla prima pagina del quotidiano alla situazione problematica scoppiata in casa Roma tra l'allenatore portoghese e i giocatori. A rischio il futuro del tecnico, che ha escluso Dzeko dalla lista dei convocati per lo Spezia.