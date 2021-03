La Gazzetta dello Sport: "Inter, nuovo logo e voglia confermata. Zhang resta e ci mette la faccia"

"Inter, nuovo logo e voglia confermata. Zhang resta e ci mette la faccia", titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. L'Inter ora vuole diventare un brand globale, con l'intenzione di sedurre nuovi consumatori. E questa voglia di rivoluzione lancia segnali su come Suning voglia rimanere al timone: entro domani verranno saldate le pendenze previste per fine mese. E Zhang Jr ci mette la faccia, in attesa di tornare a Milano tre 15 giorni per il rush finale del campionato.