La Gazzetta dello Sport: "Juve-Allegri, tutto in 48 ore. Ha già detto no al Real"

Come scrive La Gazzetta dello Sport, tutto il 48 ore: la trattativa per riportare Massimiliano Allegri alla Juventus è entrata nel vivo, Andrea Agnelli si è mosso in prima persona e la sensazione è che l'affare si possa fare. Intanto ieri Max ha liberato il Real: il tecnico ha fatto sapere a Florentino Perez che ormai non può più aspettare. Le parti sembrano orientate a una stretta di mano, Agnelli non vuole correre il rischio di vederlo su un'altra panchina. La società ha promesso una risposta ad Andrea Pirlo entro venerdì: se dovesse saltare Allegri, il Maestro resta il piano B.