La Gazzetta dello Sport: "La ricostruzione di Max. Juve, vincere senza follie. Priorità scudetto"

"La ricostruzione di Max. Juve vincente ma senza follie. Priorità scudetto", titola stamane La Gazzetta dello Sport sulla Juventus di Massimiliano Allegri. Era sereno quando arrivò alla Juventus al posto di Antonio Conte ed era sereno ieri, Max Allegri, quando ha parcheggiato la sua Jeep davanti al J Medical, accolta dalla "ola" dei 50 irriducibili presenti. Il 14 luglio è una data che evoca la rivoluzione francese, ma in casa Juventus la parola d'ordine è ricostruzione: nessuno gli chiederà il bel gioco, ma di fare ciò che gli riesce meglio, ovvero vincere. Sa che in un'estate segnata dalla profonda crisi economica dovuta al Covid non ci saranno spese folli e farà di necessità virtù: priorità al centrocampo, dove serve un regista, per il resto punterà sulla rosa che ha.