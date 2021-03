La Gazzetta dello Sport: "Roma, infranto un tabù. In Europa come nel giardino di casa"

"Roma, infranto un tabù. In Europa come nel giardino di casa" scrive La Gazzetta dello Sport celebrando la qualificazione ai quarti di Europa League dei giallorossi. Roma che approda per la prima volta ai quarti da quando la competizione ha assunto questo nome. Tornando indietro ai tempi della Coppa UEFA, era dal 1998-1999, con Zeman in panchina, che un obiettivo simile non veniva centrato dal club romanista. E con la vittoria di Kiev la Roma ha infranto un altro tabù: i giallorossi avevano sempre perso in trasferta contro lo Shakhtar. Sarà per questo che l'Europa adesso sembra essere diventato il giardino di casa.