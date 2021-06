La Nazione: "Fiorentina, il sospetto addio di Gattuso e le piste per la panchina"

Il futuro della Fiorentina non è più chiaro come qualche giorno fa con Gattuso che ha lasciato ed ha anticipatamente divorziato dai viola. La Nazione, questa mattina in edicola, fa il punto della situazione spiegando come sia stata veloce e sospetta anche la trattativa lampo che ha avvicinato notevolmente l'ex tecnico del Napoli alla panchina degli Spurs, anche se il Tottenham ha già interrotto la trattativa per virare su altri nomi.

La Fiorentina ora pensa a Fonseca, ma il Fenerbahce potrebbe inserirsi pesantemente e far cambiare le idee del portoghese, che in Italia tornerebbe volentieri, con un contratto fuori portata per il club di Commisso. Le alternative sono rappresentate da Rudi Garcia, Fabio Liverani, con il quale in serata sono ripresi i contatti avviati nel primo pomeriggio, e Vincenzo Italiano. Su quest'ultimo lo Spezia fa muro e pende una clausola da un milione di euro per svincolarlo, ma dopo il rinnovo sembra che l'opzione non ci sia più. I viola ieri sera hanno provato lo scatto e devono fare in fretta perché adesso sono senza allenatore.