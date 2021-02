La Nazione: "Fiorentina, scadenze e rebus rinnovi. Ristrutturazione in vista"

L'edizione odierna de La Nazione scrive che si avvicina una ristrutturazione tecnica in casa viola. In quattro sono vicini alla scadenza: oltre allo stranoto Ribery (4 mln netti a stagione, 5,8 al lordo), sono in dirittura d'arrivo anche Eysseric (1,5 lordi), Borja Valero e Caceres. In totale la Fiorentina risparmierà circa 12 milioni, considerato che Maxi guadagna 500 mila euro netti a stagione, ma questa è solo una parte del problema, che sarà quello di organizzare un gruppo finalmente all'altezza delle ambizioni alle quali ha fatto più volte riferimento la proprietà americana. Intanto, però, occhio ai contratti in scadenza perché anche su questi giocatori bisognerà fare affidamento. Comunque vada sarà un calciomercato movimentato, tenendo presente che oltre a Milenkovic e Pezzella, altri quattro si avviano alla scadenza nel 2022: Benassi, Saponara, Bonaventura e Callejon.