La Repubblica: "Roma, l'Europa cura tutte le ferite. Sparite liti e le voci di mercato"

vedi letture

L'Europa sembra avere un effetto rigenerante sulla Roma, e in casa giallorossa c'è chi giura di respirare uno spirito differente. È come se l'attualità scandita dalle beghe quotidiane - scrive oggi La Reppubblica - sia stata congelata, per inseguire un'idea. Per molti sarà probabilmente l'ultima occasione per provare a sollevare un trofeo con la Roma: non soltanto per Dzeko e Fonseca, ma anche per chi è in scadenza, come Mkhitaryan, o Pau Lopez, il cui futuro resta un'incognita. Il bonsiaco, ad esempio, è stato ad un passo dal dire addio per ben quattro volte negli ultimi anni: il riscatto di quelle delusioni sarebbe firmare da protagonista un successo europeo.