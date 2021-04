La Repubblica: "Roma seppellita a Manchester. All'Olimpico serve un miracolo"

vedi letture

La Repubblica analizza questa mattina in edicola la sconfitta della Roma contro il Manchester United. L'incipit è tragicomico sportivamente parlando: "Almeno, stavolta, non ha subito 7 gol, anche se c'è mancato poco". La Roma non aveva fatto la stupida per 45 minuti ad Old Trafford, ma si è trattato di un'illusione perché la squadra di Solskjaer l'ha seppellita nella ripresa per 6-2. All'Olimpico servirà più di un miracolo. Le due squadre di Manchester quest'anno potrebbero coquistare l'Europa intera.