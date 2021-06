La Stampa: "Allegri non pone diktat su Ronaldo. Con o senza, la sua Juve si adatterà"

Al vertice di ieri in casa bianconera, al quale hanno partecipato Allegri, Agnelli, Nedved e Cherubini, è stata stesa la prima bozza della Juve che verrà. Ma il mercato è restato sullo sfondo - precisa oggi La Stampa -: si è parlato del ritiro che si svolgerà in città, della probabile rinuncia a tournée lontane, dell'opportunità di organizzare amichevoli di prestigio anche all'estero. Da parte del livornese non vi è alcun diktat su Ronaldo: Max sarebbe contento - assicura il quotidiano - di poter contare su uno dei giocatori più forti al mondo. In tutto questo, negli ultimi giorni il PSG sembra aver alzato il pressing sul portoghese, e la Juventus pare disposta ad ascoltare l'offerta.