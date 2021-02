La Stampa: "Inter, BCPartners più vicino ma Zhang sogna di restare fino allo scudetto"

La Stampa oggi in edicola si occupa del momento dell'Inter e di Suning. "Inter, più vicina la cessione a BCPartners ma Zhang sogna di restare fino allo scudetto" scrive il quotidiano. La famiglia Zhang ha deciso di mettere in vendita una parte delle sue holding per ottenere 1,2 miliardi di euro per affrontare la crisi di liquidità. Ma non basta. L'agenzia Fitch ha inserito il bond nerazzurro nel "Rating Watch Negative". Gli analisti evidenziano problemi di liquidità per l'Inter nei prossimi mesi. In questo scenario appare difficile una permanenza della famiglia Zhang in seno all'Inter. E secondo indiscrezioni prosegue a ritmi serrati la trattativa per la cessione del club interista a Bc Partners per 800 milioni più bonus legati agli obiettivi del club. I tempi potrebbero consentire a Steven Zhang di restare alla guida del club per coronare il sogno Scudetto da numero uno della società nerazzurra.