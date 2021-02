La Stampa: "La Juve si aggrappa a Ronaldo. E Dybala diventa un caso"

vedi letture

"La Juve si aggrappa a Ronaldo. E Dybala diventa un caso" scrive La Stampa oggi in edicola. Pirlo in emergenza contro gli indemoniati ragazzi di Juric. Manca la difesa titolare ma manca anche l'attacco, con Cristiano Ronaldo, capocannoniere del campionato, unica punta di ruolo convocata (presenti i ragazzi dell'U23 Akè, Marques e Rafia). Un aiuto sarebbe potuto arrivare dal mercato ma la Juve ha preferito non ingaggiare una punta per puntare su Dejan Kulusevski, costretto a fare altro mestiere.