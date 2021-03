La Stampa: "Torino, questione di cuore. La rimonta col Sassuolo dà una scossa alla zona rossa"

"C'è un momento in cui il pallone esce dagli schemi e si diverte ad azzerare tutto". L'edizione odierna de La Stampa sintetizza così l'ultimo folle quarto d'ora di Torino-Sassuolo: la vittoria in rimonta dei granata (3-2) ha dato una scossa al campionato nelle parti meno nobili, togliendo i granata dal terzultimo posto. La differenza l'ha fatta il cuore di Belotti e compagni, che nel finale ha cominciato a battere forte: Nicola può guardare al bicchiere mezzo pieno - osserva il quotidiano -, perché vincere in questo modo è la miglior medicina per superare esitazioni e ostacoli.