Libero: "Eriksen alla Pirlo? Conte cambiò idea quando era alla Juve e può farlo ancora"

Eriksen alla Pirlo? Libero analizza il possibile nuovo ruolo del danese, che potrebbe rilanciarlo nell'Inter. Perché Conte, proprio con Pirlo ha dato dimostrazione di non essere uno sprovveduto. Quando Marotta glielo regalò dopo il siluramento dal Milan, Antonio aveva in mente una Juve col 4-2-4 dove non c'era posto per un regista puro. Pochi allenamenti e cambiò idea. Chissà che lo stesso non accadrà ora con Eriksen, dopo averlo provato regista basso. Ma a conclusione il quotidiano ribadisce come "Certo, ma Pirlo è Pirlo...".