Tuttosport: "Arthur studia per diventare grande come Iniesta e Pirlo"

"Arthur studia per diventare grande come Iniesta e Pirlo", titola Tuttosport. Dalla Supercoppa in poi la Juventus ha svoltato a centrocampo grazie anche al contributo di Arthur: ci sono voluti parecchi mesi per trovare ruolo e posizione ideali, c’è voluto l’impegno di Andrea Pirlo per cucirgli addosso il vestito migliore, c’è voluta l’abnegazione del brasiliano per inserirsi in un contesto e in un campionato diverso. E alla fine la quadra è stata trovata. Arthur sta studiando da Iniesta e da Pirlo: ha l’abilità e l’intelligenza di fotografare il campo prima di ricevere il pallone così da sapere a chi destinarlo, ha la capacità di fintare così da spiazzare l’avversario ed essere libero di servire il compagno meglio piazzato, è dotato di un ottimo controllo e palleggio palla al piede, è freddo tanto da non sentire il pressing dei rivali. E pian piano che Pirlo gli ha dato fiducia, concedendogli le chiavi del centrocampo, Arthur ha affinato le sue qualità: ora sa dirigere la manovra con padronanza, è meno timido nelle verticalizzazioni, ha trovato anche il gol contro il Bologna. Con lui e McKennie la Juventus ha un centrocampo affidabile, tanto da venire riconfermato in blocco.