Tuttosport: "Ibra punta Van Basten: vuole segnare più del suo mentore"

Zlatan Ibrahimovic giocherà per il Milan per un altro anno. Dopo il rinnovo firmato giovedì sera, lo svedese ha davanti a sé diversi primati da raggiungere di campioni che hanno fatto la storia rossonera, come Van Basten. Ibra oggi è il 15° marcatore di sempre dei rossoneri, l'obiettivo è entrare almeno in top 10 rappresentata dai 102 gol di Pierino Prati. Il cigno di Utrecht in rossonero ha segnato 125 gol, dunque 41 in più dello svedese. Una distanza oggettivamente enorme, ma se Ibra farà già un finale di stagione importante e un 2021-22 senza grossi intoppi, chissà. A riportarlo è Tuttosport.