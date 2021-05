Tuttosport in apertura sui bianconeri: "Juve, Gigio per stare Allegri"

vedi letture

"Juve, Gigio per stare Allegri" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Dopo l'addio di Fabio Paratici, sul mercato, per la Juventus, è rivoluzione continua. I bianconeri pensano a Max Allegri per la panchina e sembrano essere in vantaggio ma occhio a Marotta e all'Inter. Juve in pressing su Donnarumma ma prima c'è il nodo Szczesny da risolvere.

L'addio - "Conte: il divorzio spacca l'Inter": ieri si è consumato il divorzio tra il tecnico e il club nerazzurro. La rescissione costa oltre 10 milioni lordi a Suning. Striscioni contro Zhang. Il rischio è di un fuggi fuggi generale.

Rivoluzione Toro - "Juric al Toro: ma Belotti": il Toro ripartirà dal tecnico Ivan Juric, vertice con Cairo in città per definire le strategie future. Metà rosa è in vendita ma il nodo è il capitano. Il tecnico gli parlerà.