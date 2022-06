Tuttosport: "Juventus, il dopo Chiellini: Koulibaly-Gabriel"

vedi letture

"Juventus, il dopo Chiellini: Koulibaly-Gabriel" scrive oggi Tuttosport. La società bianconera cerca un nuovo centrale dopo l'addio di Giorgio Chiellini, prossimo alla firma con Los Angeles. "Nella lista dei sostituti spicca il nome di Koulibaly: è lui il preferito di Allegri, ma non è così semplice riuscire ad averlo". La Juve lavora su KK a giugno ma è disposta ad aspettare un anno per prenderlo poi a parametro zero. Un ruolo importante, in queste manovre, potrebbe svolgerlo Demiral. L'alternativa resta sempre Gabriel, centrale di proprietà dell’Arsenal.