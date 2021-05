Tuttosport: "Mourinho, è subito show. Un segnale forte da parte dei Friedkin"

vedi letture

"Mourinho, è subito show. Un segnale forte da parte dei Friedkin", titola Tuttosport stamane. La sorpresa che non ti aspetti rende di colpo la Roma "special". Una notizia clamorosa che annulla una stagione che si appresta a diventare fallimentare, a tal punto che ieri mattina i Friedkin hanno annunciato in anticipo l'addio con Fonseca. Un comunicato apparso da subito anomalo: perché comunicare, con 5 partite ancora da giocare, un qualcosa che già tutti sanno? E la risposta, clamorosa, è arrivata nel pomeriggio. Il segnale lanciato dai Friedkin è forte e hanno deciso di cambiare pagina con forza. Hanno scelto l'uomo più discusso e meno gestibile mediaticamente. Un accentratore che ieri è stato in grado di far schizzare il titolo a +22% in borsa, un vincente che porta in dota 25 trofei. Ed arriva un segnale al calcio italiano: i Friedkin non vogliono fare le comparse.