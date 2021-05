Tuttosport: "Ronaldo e il post da 'missione compiuta'. Preludio di un possibile addio"

"Ronaldo e il post da 'missione compiuta'. Preludio di un possibile addio", titola Tuttosport. CR7 ha chiuso il lungo post di ieri sera con "We stand together". Ma insieme ai tifosi bianconeri o a quelli personali? La sensazione è che l'esortazione riguardi i secondi e che il post sia una dichiarazione di "missione compiuta" che prelude ad un addio ai colori bianconeri. Poi potrebbe ripartire da dove la sua stella si è accesa, il Manchester United, oppure provare a conquistare un altro Paese: la Francia, con il Paris Saint Germain. Questo dando per scontato un addio alla Juventus che Cristiano Ronaldo non ha pronunciato. Però CR7 è deluso dall'evoluzione della sua esperienza juventina. Pare convinto di avere raggiunto il massimo dei risultati in bianconero e che la Juventus dovrà sostituirlo con un anno di anticipo.