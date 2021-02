Ibra-Lukaku, il ritorno. Tuttosport: "Lo svedese ha l'occasione per farsi perdonare"

Milan-Inter metterà di fronte Ibra e Lukaku, ancora loro, occhi negli occhi. I protagonisti più attesi, e i personaggi che fanno più discutere. Lo svedese ha qualcosa da farsi perdonare, perché è consapevole che nell'ultimo derby in Coppa Italia ha messo in difficoltà tutti i suoi compagni con l'espulsione rimediata. Ma oltre a questo sa anche come fare male all'Inter. Domani Ibra avrà ancora addosso i riflettori e avrà più di un motivo per cancellare quel ricordo: dimostrare la propria superiorità, non solo in campo, e riportare il Milan in testa alla classifica, per di più in un derby cruciale. A scriverlo è Tuttosport.